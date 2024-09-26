ДТП сталася на перехресті вул. Героїв Майдану та Стрийської

Франківський районний суд Львова визнав винним в нетверезому водінні та порушення правил дорожнього руху львів’янина Андрія Михальчука, який 3 червня за кермом джипа Mercedes-Benz G-Class врізався в маршрутний автобус у Львові. Йому присудили 17 850 грн штрафу та позбавили водійських прав на рік.

ДТП сталася увечері 3 червня цього року на перехресті вул. Героїв Майдану та Стрийської. Андрій Михальчук за кермом Mercedes-Benz G-Class врізався в рейсовий автобус №18, який обслуговує комунальний перевізник АТП-1. У результаті автомобілі отримали технічні пошкодження, ніхто не постраждав.

Перевірка за допомогою приладу «Драгер» на місці ДТП показала рівень сп’яніння водія 2,89 проміле, що в понад 14 разів перевищує допустиму норму.

Правопорушник в судові засідання не прийшов, натомість подав заяву про розгляд справи за його відсутності. Свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення він визнав.

У результаті суддя Василь Кузь визнав Андрія Михальчука винним у нетверезому водінні (ст. 130 КУпАП) та присудив йому 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.

Суддя Юлія Марків визнала винним Андрія Михальчука в порушенні ПДР, що спричинило ДТП (ст. 124 КУпАП), та призначила йому 850 грн штрафу. На згадані постанови ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, згадану ДТП з автобусом вчинив Mercedes-Benz G-Class з номерним знаком ВС2925РТ. Автомобіль 2023 року випуску зареєстрований на львівську будівельну фірму «Файв Адрес», що підтверджують дані аналітичної системи YouControl. ТзОВ «Файв Адрес» зареєстроване у 2022 році на вул. Садовій, 2е у Львові. За цією ж адресою відома львівська будівельна компанія Resident Development будує однойменний житловий комплекс.

Власниця фірми «Файв Адрес», адвокатка Ніна Заяць підтвердила, що саме Mercedes-Benz її фірми потрапив у ДТП. Водночас вона не уточнила, хто саме був за кермом.

На популярному сервісі з продажу вживаних автомобілів Mercedes-Benz G-Class 2023 року випуску із дизельним двигуном коштує мінімум 165 тис. доларів або 6,7 млн грн.