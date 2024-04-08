Водій автобуса перевозив пасажирів на підпитку і без водійського посвідчення

В Івано-Франківську водій одного з автобусних маршрутів перевозив пасажирів на підпитку і без водійського посвідчення. Коли його зупинили патрульні, то він запропонував їм 1150 грн та 100 доларів хабара. Поліція відкрила кримінальну справу.

Як повідомили у Патрульній поліції Івано-Франківської області 8 квітня, водія автобуса «Богдан» зупинили на вулиці Тролейбусній за порушення правил дорожнього руху.

«Спілкуючись з водієм, інспектори виявили в того ознаки алкогольного спʼяніння. Пройти освідування на стан сп’яніння водій відмовився. Окрім того, у чоловіка було відсутнє посвідчення водія. Під час складання поліцейськими відповідних адмінматеріалів, аби уникнути відповідальності, 58-річний водій запропонував поліцейським “вирішити питання” за допомогою грошей і поклав на сидіння службової автівки 1150 гривень та 100 доларів», – розповіли патрульні.

Поліцейські склали на водія протоколи за відмову від проходження огляду на стан спʼяніння та керування автомобілем без відповідних документів і викликали на місце слідчо-оперативну групу.

У поліції Івано-Франківської області розповіли ZAXID.NET, що відкрили кримінальну справу за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Водієві маршрутки загрожує від 17 до 68 тисяч гривень штрафу, або обмеженням волі на строк від 2 до 4 років, або позбавленням волі на той самий строк.