Водій міжміської маршрутки їздив нетверезим за кермом у Львові. Він погодився пройти перевірку на алкотестері, яка підтвердила, що він є нетверезим. На нього склали протокол про адмінправопорушення.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини 30 жовтня, на вул. Зеленій у Львові патрульні під час розмови з водієм міжміської маршрутки помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Перевірка на алкотестері показала результат 0,38 проміле. Патрульні не повідомляють, за яким маршрутом мав курсувати автобус. Додамо, що на вул. Зеленій розташована автостанція №5.

Водія відсторонили від роботи. На місце події приїхав представник підприємства та забрав автобус

На водія винесли постанову за порушення ПДР та склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) КУпАП. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік.

Водія відсторонили від роботи. На місце події приїхав представник підприємства та забрав автобус.