Місце ДТП 16 серпня на вулиці Замарстинівській у Львові

У п'ятницю ввечері, 16 серпня, 34-річна водійка за кермом Škoda Fabia в'їхала у будинок на вулиці Замарстинівській та розтрощила його стіну. Під час інциденту в помешканні перебували двоє людей. 30-річна мешканка будинку потребувала огляду медиків. У пресслужбі патрульної поліції Львівщини розповіли, що 34-річна водійка мала ознаки наркотичного сп'яніння.

«Під час спілкування із винуватицею та власником автомобіля, який на момент зіткнення був пасажиром, патрульні виявили у них ознаки наркотичного сп'яніння. Жінка пройшла перевірку медичному закладі — інформація підтвердилась», – розповіли в поліції.

Автомобіль Škoda Fabia врізався в стіну помешкання (Фото патрульної поліції)

Правоохоронці зазначили, що жінка не мала права керувати автомобілем, й склали на неї постанову. Крім цього, вона отримала протоколи за ДТП та водіння у нетверезому стані. Також поліцейські винесли постанову на власника автомобіля за передачу керування транспортним засобом людині, яка не має на це прав, і склали протокол за передачу керма нетверезій людині.