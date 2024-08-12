Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним у нетверезій їзді водія Андрія Хомоша. За систематичну їзду під наркотиками водія оштрафували на 51 тис. грн, заборонили керувати транспортними засобами 10 років та конфіскували його авто.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у серпні, мешканець Львівщини Андрій Хомош неодноразово їздив за кермом у стані сп’яніння. Вранці 20 червня 2024 року його зупинили за кермом Fiat Bravo у Дрогобичі. Поліцейські виявили у водія ознаки наркотичного сп’яніння, але він відмовився від проходження медичного огляду. На Андрія Хомоша склали протокол за ч.3 ст.130 КУпАП (нетвереза їзда), оскільки це не вперше протягом року його зупинили за кермом через їзду під наркотиками.

Андрій Хомош не прийшов на засідання суду, не повідомивши причини своєї неявки. Справу розглянула суддя Лілія Гарасимків, яка дослідила усі надані докази та матеріали, визнавши водія винним у нетверезій їзді. Порушнику призначили 51 тис. грн штрафу, заборонили керувати транспортними засобами 10 років та конфіскували авто Fiat Bravo. Постанову ще можна оскаржити.