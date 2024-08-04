Водій не тримався на ногах, але ризикнув сісти за кермо

Патрульна поліція Львова затримала 33-річного водія, який сів за кермо із в 20 разів перевищеною нормою алкоголю. Він мало не збив дитину в дворі будинку, зачепив припарковані автомобілі, а потім втік. Очевидці надали опис порушника, за яким його затримали.

Чоловік, який зателефонував у поліцію, повідомив, що водій автомобіля Škoda Fabia ледь не збив у дворі на вулиці Володимира Великого його дитину. Далі він вдарив ще дві автівки – Ford та Renault, після чого втік з місця ДТП.

«Патрульні знайшли і зупинили його. 33-річний водій був настільки нетверезий, що не міг навіть сидіти. Перевірка на приладі драгер показала результат 4,31 проміле», – повідомили у патрульній поліції.

Автомобіль нетверезого водія евакуювали (фото патрульної поліції)

Автомобіль порушника евакуювали, а на водія склали усі необхідні адміністративні матеріали.