ДТП трапилась 5 березня 2024 року на трасі Київ – Чоп біля села Острів

Миколаївський районний суд Львівської області виніс вирок Ярославу Сененьку, який нетверезим вчинив ДТП та побив поліцейського. Суд призначив йому 3 роки іспитового терміну.

Як інформував ZAXID.NET, позбавлений раніше водійського посвідчення за нетверезе водіння Ярослав Сененько 5 березня 2024 року на трасі Київ – Чоп біля села Острів виїхав на узбіччя та вчинив ДТП. На місце прибули працівники патрульної поліції та зʼясували, що водій був за кермом нетверезий.

У матеріалах справи вказано, що під час зʼясування обставин ДТП Ярослав Сененько непристойно спілкувався з працівниками поліції, а потім схопив одного з патрульних за одяг і вдарив кулаком у обличчя і потилицю. Внаслідок цього у патрульного діагностували струс мозку та забій.

У суді Ярослав Сененько підтвердив, що того дня вживав алкоголь та поконфліктував із поліцейськими. Враховуючи обставини справи, суддя Миколаївського райсуду Марʼяна Друзюк визнала його винним та призначила 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання та замінив увʼязнення на 3 роки іспитового терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.