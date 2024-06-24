У Львові нетверезий водій вчинив ДТП з іншим автомобілем. Коли на місце приїхали патрульні, він спав у машині. Під час перевірки на стан сп’яніння у нього виявили рекордну дозу алкоголю – 3,36 проміле.

ДТП трапилася у неділю, 23 червня, на вулиці Богдана Хмельницького.

«Водій автомобіля Chery Tiggo не обрав безпечної швидкості та не дотримався безпечної дистанції, внаслідок чого здійснив зіткнення із автівкою Audi A5. Після ДТП 43-річний керманич заснув. Розбудивши водія, інспектори виявили у нього ознаки сп’яніння. Прилад драгер показав результат 3,36 проміле», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Зазначимо, що допустима норма алкоголю – 0,2 проміле. Таким чином, водій перебрав норму майже в 17 разів.

Водій заснув на місці аварії (фото патрульної поліції)

Загалом впродовж вихідних патрульні склали 15 протоколів за нетверезе керування. Четверо порушників скоїли ДТП.