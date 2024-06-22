Volvo вдарило автомобіль таксі Bolt

В ніч з 21 на 22 червня у Львові зіштовхнулися два автомобілі, один з яких був таксі Bolt. У ДТП потрапили авто таксі Renault Laguna та легковик Volvo C90. Один з водіїв був у нетверезому стані.

«Вчора близько опівночі на вулиці Левандівській зіштовхнулися автомобілі Renault Laguna та Volvo C90. У водія останньої виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Перевірка на пристрої драгер показала результат 1,9 проміле», – повідомили у патрульній поліції Львова.

Зазначимо, що допустима норма алкоголю у крові – 0,2 проміле. Показники перевірки водія вказують на те, що він перевищив допустиму дозу майже в 10 разів.

Водій Volvo був нетверезим (фото патрульної поліції)

На 41-річного винуватця склали два протоколи – за керування у стані спʼяніння (ч.1 ст. 130 КУпАП) та порушення ПДР, що призвело до ДТП (ст. 124).

Про постраждалих у поліції не повідомляють, як і те, чи перебували у таксі пасажири.