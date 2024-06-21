Аварія сталась на трасі Тернопіль - Львів в напрямку Львова

У п’ятницю, 21 червня, ввечері на трасі Тернопіль – Львів сталась аварія за участі службового автомобіля патрульної поліції і легковика Opel Vectra. Про це ZAXID.NET повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Аварія трапилася у селі Гаї Львівського району, що за 20 км від Львова. Зіштовхнулись автівка патрульних і ще один легковий автомобіль. Двох людей унаслідок ДТП забрали в лікарню для ретельного огляду. Проте з якої саме автівки постраждалі, у патрульній поліції не повідомляють.

«На місці події працюють відповідні служби. Обставини події встановлюються», – додали у поліції.