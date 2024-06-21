Аварія сталася 20 червня на трасі Київ-Чоп у селі Пісочна

Ввечері у четвер, 20 червня, на трасі Київ-Чоп водій BMW влетів у мікроавтобус, який зупинився на світлофорі, зазнав травм та потрапив у реанімацію. Про це інформує Нацполіція Львівщини.

Аварія сталася 20 червня близько 21:00 на автодорозі Київ-Чоп у селі Пісочна Стрийського району Львівщини. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 320i, 48-річний житель одного з сіл району, не впорався з керуванням і в’їхав у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 45-річного мешканця Рівненської області, який зупинився на світлофорі.

Фото поліції з місця ДТП

Внаслідок ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували у реанімацію. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.