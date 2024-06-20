Смертельна аварія трапилась на трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік села Ставчани

У четвер, 20 червня, на трасі під Львовом автомобіль SsangYong злетів з дороги у кювет. Унаслідок аварії, за попередніми даними, двоє людей загинули. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

Відомо, що смертельна аварія трапилась приблизно о 12:30 на трасі Львів – Самбір – Ужгород неподалік села Ставчани, що під Львовом. Як попередньо встановили правоохоронці, водій кросовера SsangYong Kyron, 55-річний мешканець одного з сіл Самбірського району, не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та в’їхав у дерево.

Фото поліції

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій та його пасажирка, 45-річна мешканка Самбірського району, загинули на місці аварії. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.