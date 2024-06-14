Водій легковика не впорався із керуванням та злетів у річку

Неподалік туристичного Синевиру на Закарпатті 13 червня трапилась смертельна ДТП. Водій легковика не впорався із керуванням та злетів у річку, унаслідок аварії чоловік загинув.

Як повідомили у ДСНС Закарпатської області, 13 червня до них надійшло повідомлення про падіння автомобіля Daewoo Lanos у річку Теребля. 41-річний чоловік їхав із Синевирської Поляни до Синевиру, не впорався із керуванням та злетів у річку.

На місці ДТП працювали рятувальники, які витягнули авто з тілом людини на берег

На місці ДТП працювали фахівці пожежно-рятувального поста Синевир, які витягнули транспортний засіб з тілом людини на берег і передали працівникам правоохоронних органів. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовують правоохоронці.