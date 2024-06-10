Після зіткнення маршрутка перекинулась, серед пасажирів були важкопоранені

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок водію вантажівки, який порушив ПДР та в’їхав у маршрутку з пасажирами біля Львова, яка через зіткнення перекинулась. У вироку вказано, що восьмеро пасажирів отримали важкі поранення, або середнього ступеня тяжкості. Винуватця ДТП звільнили від тюремного ув’язнення та не позбавили водійських прав.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, масштабна аварія трапилась 17 січня 2023 року біля села Гамаліївка. Уродженець Хмельницької області Микола Назарчук керував вантажівкою MAN, був неуважним. не стежив за дорогою та, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, не надав переваги у русі маршрутці БАЗ-А079 («Еталон»). Унаслідок зіткнення маршрутка перекинулась.

За попередніми даними правоохоронців, 28 пасажирів маршрутки отримали різного роду тілесні ушкодження. У вироку суду вказано, що восьмеро людей мали важкі поранення, або середнього ступеня тяжкості. Зокрема, переломи, відкриті рани голови, струси мозку, забійні рани та ін.

Щодо водія вантажівки порушували кримінальну справу за фактом вчинення ДТП. У суді Микола Назарчук визнав свою провину та частково відшкодував завдані збитки.

Справу розглянув суддя Євген Данилів, який дослідив усі матеріали та дані про особу обвинуваченого, зокрема, що він раніше не судимий, працює у фермерському господарстві і посвідчення водія потрібне йому для роботи.

Суддя визнав Миколу Назарчука винним у вчиненні ДТП, визначивши три роки тюрми без позбавлення посвідчення водія, але водія звільнили від відбування покарання із річним іспитовим терміном. Потерпілі у цій ДТП відсудили понад 400 тис. грн у страхової компанії та фермерського господарства, де працює винуватець ДТП. Вирок ще можна оскаржити.