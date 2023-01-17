ДТП трапилася неподалік села Гамаліївка під Львовом

Увечері у вівторок, 17 січня, на трасі Київ – Чоп поблизу села Гамаліївка, що біля Львова, сталася масштабна аварія між рейсовим автобусом та фурою. Про це повідомила патрульна поліція Львівщини. До лікарні госпіталізували 19 постраждалих, серед яких одна дитина.

«На автодорозі Київ – Чоп, біля населеного пункту Гамаліївка частково перекритий рух через масштабну ДТП з потерпілими. Патрульні забезпечують реверсний рух. На місці події працюють усі необхідні служби», – йдеться в повідомленні.

Судячи з опублікованих фото, після зіткнення маршрутка перевернулася на бік. Як повідомив депутат ЛМР Ігор Зінкевич, у ДТП потрапив приміський автобус №222 сполученням Львів – Якимів.

У результаті ДТП маршрутка перекинулася, багато постраждалих (фото поліції і швидкої допомоги)

За інформацією від Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на момент ДТП в автобусі перебувало близько 40 пасажирів. Госпіталізували 19 постраждалих, зокрема, одну дитину. Ще одному травмованому надали першу медичну допомогу та залишили на місці.

У центрі екстреної медичної допомоги уточнили ZAXID.NET, що двох людей госпіталізували у дуже важкому стані, ще одну людину – з ампутацією ока. Постраждалих доправили у львівську лікарню святого Пантелеймона (колишня лікарня швидкої допомоги) та у лікарню святого Луки (колишня 8-ма лікарня), дитину – в лікарню святого Миколая (міська дитяча лікарня).

Більш детальну інформацію про важкість травм обіцяють повідомити згодом.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили факт аварії між приміським автобусом та фурою, проте більше деталей про обставини ДТП пообіцяли надати згодом.