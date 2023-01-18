Водій фури спричинив ДТП, в результаті якої маршрутка перекинулася і постраждали 28 пасажирів

Масштабну ДТП з маршруткою у Гамаліївці біля Львова спричинив 49-річний водій фури, який виїжджав на головну дорогу і не надав перевагу в русі рейсовому автобусу. За уточненими даними поліції, у результаті постраждали 28 пасажирів маршрутки, зокрема, троє дітей.

За даними поліції Львівщини, 49-річний водій вантажного автомобіля MAN з напівпричепом, мешканець Хмельницької області, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі маршрутному автобусу БАЗ, яким керував 41-річний житель одного з сіл колишнього Кам’янка-Бузького району, внаслідок чого сталось зіткнення. Від удару автобус перекинувся на бік.

«Водій вантажівки затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід», – повідомили в поліції.

Водій фури не надав перевагу в русі рейсовому автобусу та спричинив ДТП (фото поліції)

Під час ДТП у маршрутці перебувало 38 пасажирів. Цього ж дня медики повідомили про 36 постраждалих, з яких троє дітей. За уточненими даними поліції, 28 постраждалих. Їхній вік від 3 до 83 років, усі мешканці Львова та області. Серед травмованих 3-річна дитина та двоє неповнолітніх віком 10 та 17 років.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Нагадаємо, масштабна ДТП сталася 17 січня близько 17:30 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Гамаліївка.