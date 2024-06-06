В «Укрзалізниці» заявили, що серед пасажирів, що їхали до Чопа, загиблих немає

Ввечері у середу, 5 червня, на сході Чехії у місті Пардубіце пасажирський експрес RegioJet 1021 зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo. Станом на ранок 6 червня, відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.

Як повідомляє місцевий сайт Idnes, аварія сталася близько 23:00 біля нової зупинки Pardubice Centrum в центрі міста. Поїзд який прямував з Праги до українського міста Чоп, зіткнувся лоб у лоб із вантажним потягом, який їхав у зустрічному напрямку.

В пасажирському експресі перебувало близько 300 людей. Внаслідок аварії загинуло 4 людей. Ще троє отримали травми середньої тяжкості, 20 людей – легкі травми. Серед постраждалих є діти.

Рятувальники витягували пасажирів з першого вагона, який постраждав найбільше. Інші частини поїзда також пошкоджені, хоч і менше. У рятувальній операції було задіяно гелікоптери.

Своєю чергою в «Укрзалізниці» повідомили, що серед загиблих в аварії поїзда у Чехії немає пасажирів причіпних вагонів, які їхали до Чопа.

«Вночі поїзд Прага − Кошице (оператор − чеська приватна компанія RegioJet) на території Чехії зіштовхнувся з вантажним поїздом. За попередньою інформацією, є загиблі та постраждалі. При цьому причіпні вагони, у яких прямують пасажири RejioJet до Чопа, знаходяться всередині поїзда і, за попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає», – йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

Повідомляється, що українські залізничники наразі тримають контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками.

«Укрзалізниця» також попередила про імовірні затримки поїзда RegioJet Прага – Перемишль. Більш детальну інформацію відомство пообіцяло оприлюднити на своїх офіційних каналах.

Інформації про причини катастрофи наразі немає.