У Чехії пасажирський експрес зіткнувся з вантажним поїздом

Внаслідок лобового зіткнення поїздів у місті Пардубиці на сході Чехії, що трапилось напередодні ввечері, загинули дві громадянки України. Про це у четвер, 6 червня, повідомила пресслужба МЗС України.

Як повідомили у зовнішньополітичному відомстві, серед чотирьох загиблих є громадяни України.

«За попередньою інформацією, загинули чотири особи. Серед них – дві громадянки України, громадянство інших загиблих уточнюється», – розповіли у відомстві.

В МЗС також повідомили, що наразі консульська посадова особа консульства України у Брно перебуває на місці події та на постійному зв’язку з рятувальними та правоохоронними відомствами.

Зауважимо, що раніше сьогодні «Укрзалізниця» повідомляла, що українців серед загиблих і травмованих внаслідок аварі немає, оскільки причепні вагони до Чопа їхали в середині поїзда, а найбільше постраждав перший вагон за локомотивом.

Чеські ЗМІ наразі повідомляють, що до лікарні потрапили 27 людей, серед яких діти. 18 з них потрапили в лікарню в Пардубиці, троє в Хрудім і шестеро в Градец-Кралове. Троє людей перебувають у важкому стані. Водночас українське МЗС повідомляє про 34 людей, які зазнали незначних поранень та отримали медичну допомогу на місці. Про особи загиблих та їх вік наразі нічого не повідомляється.

Нагадаємо, що ввечері у середу, 5 червня, на сході Чехії у місті Пардубиці пасажирський експрес RegioJet 1021 зіткнувся з вантажним поїздом ČD Cargo.

«Згідно з висновками перевірки, світлофор був переведений у положення, що забороняє проїзд у випадку пасажирського експресу», – повідомив міністр транспорту Мартін Купка (ODS) в мережі X.

Водночас він не уточнив, чи могла аварія стати наслідком збігу людської помилки та технічного збою.

За даними порталу Zdopravy.cz, обидва машиністи поїзда вижили. Портал припускає, що все свідчить про те, що зіткнення сталося через помилку машиніста RegioJet.