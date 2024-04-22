Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували

У неділю вранці, 21 квітня, на Львівщині внаслідок зіткнення з дизель-поїздом травмувався 27-річний водій автомобіля Volkswagen Passat. Про це повідомили у поліції Львівської області.

ДТП трапилася на переїзді ділянки колії перегону «Добросин-Рава-Руська» у селі Панчишини Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Volkswagen Passat, яким керував 27-річний житель одного з сіл району, та дизель-поїзда під керуванням 37-річного машиніста з Івано-Франківської області. Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Як уточнили ZAXID.NET у поліції Львівської області, потяг, який потрапив у ДТП, курсує за маршрутом Коломия-Рава-Руська. Тоді він їхав у напрямку Рави-Руської.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.