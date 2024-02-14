Мостиський районний суд Львівщини зобов’язав «Укрзалізницю» виплатити 300 тис. грн компенсації дружині та дітям 52-річного чоловіка, який помер на залізничних коліях. Позивачі стверджують, що чоловік помер через наїзд потяга, але представник залізниці заявляв, що немає прямих доказів. У крові померлого виявили понад 4 проміле алкоголю.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у лютому 2024 року, до суду звернулась дружина та п’ятеро дітей 52-річного чоловіка, який наприкінці жовтня 2022 року помер на залізничних коліях поблизу Мостиськ. Вони стверджували, що він помер унаслідок наїзду потяга та хотіли стягнути з «Укрзалізниці» по 500 тис. грн моральної компенсації кожному.

Кримінальне провадження у цій справі поліція закрила через відсутність складу правопорушення у діях машиніста. Додамо, що у крові чоловіка виявили понад 4 проміле алкоголю, що є смертельно небезпечною дозою.

Представник залізниці не визнав позовні вимоги. Він повідомив, що вранці 26 жовтня на залізничних коліях у Яворівському районі виявили тіло чоловіка, однак адвокат заявив, що «немає жодних підтверджуючих фактів щодо наїзду пасажирського потягу на чоловіка і що саме наїзд потяга на спричинив його смерть». Адвокат заявляє, що чоловік міг померти через власну грубу необережність, а також, що до позову не долучено підтверджуючих документів, що 52-річний чоловік проживав із позивачами однією сім’єю. Представник залізниці вважає, що позивачі безпідставно намагають стягнути гроші з підприємства.

Адвокат позивачів зазначив, що, згідно з експертним висновком, причиною смерті чоловіка є наїзд потяга.

Суд врахував слова представника залізниці, що причиною нещасного випадку на залізниці, ймовірно, могла стати особиста необережність чоловіка та нехтування ним правилами безпеки, але цей факт, на думку суду, не є доведеним, а ґрунтується на припущеннях. Суд встановив, що між діями машиніста потяга та смертю чоловіка є причинний зв’язок. При цьому, відсутність у діях машиніста складу кримінального правопорушення, не свідчить про відсутність підстав для цивільно-правової відповідальності.

Як вказано у рішенні суду, «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки, тому родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо залізниця не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди. Таких аргументів, на думку суду, представники залізниці не надали.

Справу розглянула суддя Світлана Гіряк, яка дослідила усі матеріали справи та частково задовольнила позови дружини та дітей померлого, зобов’язавши «Укрзалізницю» виплатити їм по 50 тис. грн моральної компенсації (300 тис. грн). Рішення ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET детально розбирався, як українські суди зобов’язують «Укрзалізницю» платити за збитих потягами пішоходів. Люди йдуть по колії в навушниках, п’яні, нехтують своєю безпекою та порушують правила, але родичі в судах стягують з залізничників мільйони гривень компенсації. Детальніше про те, чому так відбувається, читайте у матеріалі ZAXID.NET