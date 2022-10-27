Загиблому чоловікові було 52 роки

У середу вранці, 26 жовтня, на одній із залізничних станцій біля Мостиськ стався нещасний випадок. Поїзд збив на смерть 52-річного чоловіка, який впав з перону на колію, повідомила прес-служба поліції.

Нещасний випадок трапився вранці, близько 05:30 на одній із залізничних станцій перегону Львів - Мостиська.

«Встановлено, що чоловік загинув внаслідок наїзду потяга, впавши з перону на колії. Правоохоронці встановили особу загиблого – ним виявився 52-річний мешканець Яворівського району», – повідомила поліція.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють обставини події.