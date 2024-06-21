Золочівський районний суд Львівщини виніс вирок львів’янці, яка вчинили п’яну ДТП. Автомобіль виїхав за межі дороги та перекинувся, у цій аварії загинула дитина, яка їхала у авто. Суд призначив водійці 85 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами 10 років.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2024 року, аварія сталась 23 грудня 2023 року приблизно о 21:30. Львів’янка керувала авто Renault Kangoo у напрямку села Плугів, що біля межі Львівської та Тернопільської областей. Вона не обрала безпечної швидкості, не врахувала дорожню обстановку та виїхала за межі дороги, де авто перекинулось.

У матеріалах справи вказано, що водійка керувала авто без посвідчення водія та була нетверезою (0,65 проміле алкоголю). Дитина, яка їхала у цьому авто, загинула. Про цю ДТП інформували журналісти сайту Lviv.media, зазначаючи, що аварію вчинила 27-річна водійка, а загиблій дитині було 2 роки.

Щодо водійки Наталії Ясниської порушували кримінальну справу за фактом вчинення п’яної смертельної ДТП, вона уклала угоду про визнання винуватості з прокурором. Справу розглянула суддя Марія Бакаїм, яка затвердила угоду та призначила водійці 85 тис. грн штрафу з забороною керувати транспортними засобами 10 років. Вирок ще можна оскаржити.