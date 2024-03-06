3'1-річний водій KIA був п'яний за кермом не вперше, його вже позбавили водійських прав

У вівторок, 5 березня, на дорозі в селі П’ятничани поблизу Стрия п’яний водій легковика КІА вчинив ДТП з автомобілем Honda та злетів у кювет. Коли ж на нього поліцейські почали складати адмінматеріали, побив правоохоронця.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, ДТП сталася близько 16:00 у селі П’ятничани Стрийської громади. Водій KIA вчинив ДТП з Honda, після чого винуватець з'їхав у кювет.

На місці події у 31-річного водія автомобіля КІА, мешканця Львівщини, патрульні виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Під час складання адмінматеріалів чоловік не реагував на зауваження та поводився агресивно, після чого завдав тілесні ушкодження поліцейському. Як уточнили ZAXID.NET у патрульній поліції Львівщини, за попередньою інформацією, поліцейський отримав забої, струс мозку та садна.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Нападника затримали. Виявилося, що він не вперше їхав п’яний за кермом і вже позбавлений водійських прав.

ДТП у селі П’ятничани Стрийської громади (фото поліції)

На нього склали два протоколи – за повторне протягом року керування у стані сп’яніння, порушення ПДР, що призвело до ДТП (ч. 2 ст. 130 та ст. 124 КУпАП). Також винесли постанову за керування автомобілем без прав (ч. 4 ст. 126 КУпАП).

За даними поліції, у січні-лютому на Львівщині трапилася 21 ДТП за участю нетверезих водіїв. У них травмувалося 38 осіб та одна людина загинула.