Сокальський районний суд Львівщини стягнув з держбюджету 5000 грн моральної компенсації на користь Андрія Тищука, якого поліція звинувачувала у керуванні авто в стані наркотичного сп’яніння. Водій у суді домігся закриття справи через відсутність складу адмінправопорушення.

Андрія Тищука на початку травня 2023 року зупинила поліція за кермом автомобіля Volvo на вул. Святих Петра і Павла у Сокалі. У водія правоохоронці виявили ознаки наркотичного сп’яніння і щодо нього склали протокол про п’яну їзду. У серпні справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали та виправдав Андрія Тищука.

Чоловік звернувся до суду, щоб стягнути моральну компенсацію через незаконне притягнення до адмінвідповідальності. Чоловік заявив, що «розгляд справи та переживання з приводу можливості притягнення його до відповідальності за те, що він не скоював, завдали йому сильних душевних страждань». Андрій Тищук хотів стягнути 5000 грн моральної компенсації, також він витратив 17 тис. грн на адвоката та 2,5 тис. грн на проведення експертизи.

Представник поліції заперечив проти задоволення позову через його безпідставність. На думку судді Михайла Адамовича, дії поліцейського, який склав на водія протокол про нетверезу їзду, є підставою для стягнення компенсації.

Суддя частково задовольнив позов Андрія Тищука, стягнувши на його користь 5000 грн моральної компенсації з держбюджету. На постанову ще може бути подана апеляція.