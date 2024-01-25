Галицький районний суд Львова стягнув з держбюджету 850 тис. грн компенсації на користь львів’янина Романа Оленича, якого поліція звинувачувала у вчиненні ДТП, що відбулась ще у 2010 році. Чоловік перебував під слідством та судом понад 10 років та довів свою невинуватість.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у січні 2024 року, правоохоронці звинувачували Романа Оленича у вчиненні ДТП ще 28 липня 2010 року. За даними слідства, він керував автомобілем Chery Tiggo та збив пішохідку у провулку Крива Липа у центрі Львова. У травні 2011 року щодо нього порушили кримінальну справу.

У 2013 року суд скерував справу на додаткове розслідування. У 2021 році Личаківський райсуд Львова встановив слідчому термін у два місяці для завершення розслідування і у грудні цього ж року справу закрили.

Роман Оленич звернувся до суду з позовом до Львівської обласної прокуратури, Нацполіції Львівщини та Державної казначейської служби, щоб стягнути 850 тис. грн моральної компенсації через «незаконне кримінальне переслідування». Позивач заявив, що був під слідством та судом 127 місяців – адже на момент закриття кримінальної справи минуло 10,5 років. Роман Оленич заявляв, що йому спричинили моральну шкоду, перебування під слідством негативно вплинуло на його репутацію, «відношення оточуючих до нього, як до злочинця, принижувало його людську гідність».

Представник Львівської обласної прокуратури подав відзив та заперечив проти задоволення позову. За його словами, справу було закрито через суперечливі покази учасників та свідків ДТП, суперечливі висновки експертиз та неможливість провести слідчі дії з потерпілою, яка постійно перебувала за кордоном. Представник прокуратури заявив, що Роман Оленич фактично перебував під слідством та судом із травня 2011 року до січня 2014 року та не надав суду доказів про «заподіяння йому моральних чи фізичних страждань».

Представник Державної казначейської служби також звернув увагу на те, що Роман Оленич перебував під слідством та судом із травня 2011 року до січня 2014 року (31 місяць), під час додаткового розслідування чоловіку нібито не вручали підозру і він був у якості свідка. Усі відповідачі, зокрема й Нацполіція Львівщини, заперечували проти задоволення позову.

Справу розглянула суддя Христина Мисько, яка дослідила усі матеріали та встановила, що кримінальне провадження щодо Романа Оленича тривало більше 10 років і негативно вплинуло на його життя. Суму моральної компенсації, яку чоловіку мають виплатити з держбюджету, встановлювали з розрахунку розміру мінімальної зарплати станом на 1 січня 2023 року (6700 грн) та кількості місяців, проведених під слідством та судом (127). Також Роману Оленичу мають виплатити 9 тис. грн витрат на правничу допомогу. На рішення ще може бути подана апеляція.