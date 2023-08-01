У 2009 році водій комунального АТП-1 керував 11-метровим автобусом ЛАЗ-5252 і, повертаючи з вул. Волоської на вул. Шота Руставелі, скоїв наїзд на літню жінку

Галицький районний суд Львова стягнув з держбюджету понад 1,5 млн грн компенсації на користь львів’янина, якого звинувачували у вчиненні ДТП за кермом рейсового автобуса ЛАЗ. Чоловік перебував під слідством та судом понад 12 років та довів свою невинуватість.

Як вказано у рішенні суду, яке винесли у липні 2023 року, водія львівського автобуса ЛАЗ обвинуватили у вчиненні ДТП на вул. Шота Руставелі ще 31 грудня 2009 року. Водій комунального АТП-1 керував 11-метровим автобусом ЛАЗ-5252 і, повертаючи з вул. Волоської на вул. Шота Руставелі, скоїв наїзд на літню жінку. Вона зазнала важких травм, що призвело до ампутації частини ноги.

У 2013 році суд визнав водія не винним у вчиненні ДТП, прокурор подав апеляційну скаргу, справу відправили на повторний розгляд, було проведено додаткове розслідування. У 2021 році водія виправдав суд через відсутність його вини у вчиненні ДТП. Під час досудового розслідування експерти встановили, що у момент падіння жінка перебувала поза межами видимості водія, тому уникнути наїзду він не міг. Апеляцію прокурора суд залишив без задоволення.

Таким чином чоловік перебував під слідством та судом понад 12 років. Позивач стверджує, що незаконними діями та рішеннями посадових осіб органу досудового розслідування та прокуратури йому було завдано значної моральної та матеріальної шкоди. Зокрема, чоловіку доводилось виправдовуватись перед друзями та знайомими, він перебував у стані стресу, погіршилась його репутація.

Унаслідок порушення кримінальної справи позивач був змушений звільнитися з посади водія в АТП №1 та не міг влаштуватись на роботу. З початком війни у 2014 році чоловік пішов служити. 13 червня 2022 року поблизу Сєвєродонецька чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення.

«Не зважаючи на те, що позивач впродовж тривалого часу після поранення був змушений пересуватися за допомогою милиць, він був змушений прибувати у судові засідання, що спричиняло позивачу нестерпний фізичний біль та страждання. При цьому, окремі судові засідання відкладалися саме за клопотанням сторони обвинувачення безпосередньо перед судовим засіданням без жодного попередження сторони захисту, яка на той момент вже прибула до суду», – вказано у рішенні суду.

Також через тривалий розгляд кримінальної справи позивач звернувся до Європейського суду з прав людини і у 2020 року було встановлено порушення права позивача на розгляд справи упродовж розумного строку.

Відтак чоловік звернувся до суду, щоб стягнути компенсацію у розмірі понад 1,5 млн грн, а також 24 тис. грн витрат на правову допомогу. Адвокатом позивача був Олег Мицик.

Справу розглянув суддя Віталій Стрельбицький, який задовольнив позов та стягнув з держбюджету понад 1,5 млн грн моральної компенсації та 24 тис. грн витрат на правову допомогу. На рішення ще може бути подана апеляція.