Водій наїхав на літню жінку на вул. Волоській біля «Стрийського ринку»

Галицький районний суд Львова виправдав водія львівського автобуса, що наїхав на літню жінку неподалік «Стрийського ринку». Розслідування та судовий розгляд цієї справи тривали понад 10 років.

Як вказано у вироку суду за 14 травня 2021 року, аварія на вул. Волоській, що біля «Стрийського ринку», трапилась ще 31 грудня 2009 року. Того дня водій комунального АТП-1 керував 11-метровим автобусом ЛАЗ-52523 і, повертаючи з вул. Волоської на вул. Шота Руставелі, скоїв наїзд на літню жінку. Вона зазнала важких травм, що призвело до ампутації частини ноги.

У суді водій автобуса, що курсував за маршрутом №5 (ТЦ Зубра – вул. Кн. Романа) заперечив свою провину. Він заявив, що не перевищував швидкість та стежив за дорогою, оскільки попереду був пішохідний перехід. Повертаючи на вул. Шота Руставелі, він подивився у дзеркало заднього виду та помітив людину під автобусом. Водій застосував екстрене гальмування, але автобус проїхав ще близько метра, та переїхала ногу літньої жінки.

Постраждала у ДТП львів’янка розповіла, що при переході дороги вона зупинилась на розділюючому тротуарі. Вона впала на дорогу й частково опинилась на проїжджій частині. Унаслідок падіння автобус наїхав заднім колесом на її ногу, що згодом призвело до ампутації частини ноги.

Під час досудового розслідування експерти встановили, що у момент падіння жінка перебувала поза межами видимості водія, тому уникнути наїзду він не міг.

Суд встановив, що експерти, які заявляли про порушення водієм ПДР, не обґрунтували свої висновки. Зокрема вони не змогли обґрунтувати те, що водій мав дотриматись безпечного бокового інтервалу до тротуару, при цьому йому довелось би виїхати на смугу зустрічного руху.

Дослідивши низку проведених під час розгляду справи експертиз та показів свідків, суддя Олег Юрків виправдав водія автобуса.