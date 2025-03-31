Зі середини лютого США ведуть переговори з РФ та Україною щодо завершення війни

Президент США Дональд Трамп оголосив, що для Росії встановлено «психологічний дедлайн» для згоди на припинення вогню в Україні. Про це він сказав, відповідаючи на питання журналістів на борту Air Force One, повідомила газета The Hill 30 березня.

«Це психологічний дедлайн. Якщо я вважатиму, що вони (росіяни – ред.) нас обманюють, я не буду цьому радий», – прокоментував Трамп.

Американський президент також сказав, що не вважає, що Росія дурить США, і він вірить, що Путін «хоче укласти угоду».

Раніше Трамп повідомив, що був «дуже злий» та «розлючений» через пропозицію Владіміра Путіна тимчасово передати управління Україною під контроль ООН та західних країн для організації виборів президента. Президент США також пригрозив ввести додаткові мита у розмірі 25-50% на всю російську нафту, якщо Москва не сяде за стіл переговорів про припинення війни.

«Останніми днями мене розчарували деякі заяви Путіна щодо Зеленського. Він вважає його ненадійним, але незалежно від уподобань їм доведеться домовлятися», – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, починаючи зі середини лютого США ведуть переговори з Росією та Україною щодо завершення війни. Так, у межах перемовин 18-19 лютого Москва та Київ підтримали пропозицію США про 30-денне припинення ударів по енергетичних та інших об’єктах інфраструктури. Однак РФ продовжує щоденно завдати ударів по Україні, а українська сторона у відповідь атакує стратегічні об’єкти в Росії.

Окрім цього, за результатами переговорів української, російської та американської делегацій у Саудівській Аравії країни домовилися запобігти атакам на комерційні судна у Чорному морі. Водночас російська сторона заявила, що домовленість про припинення атак набере чинності лише після зняття санкцій з експортерів сільгосппродукції та підключення «Россільгоспбанку» до міжнародної системи SWIFT.