Розмова Трампа з Путіним 18 березня тривала понад півтори години

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Владімір Путін під час телефонної розмови погодили припинення атак РФ на енергетичні та інфраструктурні об’єкти в Україні. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на Білий дім 18 березня.

З опублікованого у соцмережі X повідомлення Білого дому випливає, що Путін не погодився на 30-денне припинення вогню, яке схвалив Трамп і яке раніше підтримала Україна.

Водночас Путін і Трамп дійшли згоди, що шлях до миру почнеться з енергетичного та інфраструктурного припинення вогню, а також з технічних переговорів щодо морського перемир’я в Чорному морі. Наступним кроком має стати повне припинення вогню та досягнення постійного миру.

У повідомленні йдеться про те, що переговори щодо російсько-української війни стартують негайно на Близькому Сході, який розглядається як потенційний майданчик для запобігання майбутнім конфліктам.

Дональд Трамп та Владімір Путін обговорили необхідність зупинити розповсюдження стратегічної зброї та намір залучити інші країни для забезпечення максимального контролю.

️Президенти РФ і США обговорили «широкий спектр напрямків», за якими можна налагодити співпрацю.

«Обидва лідери погодилися, що майбутнє з поліпшеними двосторонніми відносинами між Сполученими Штатами та Росією має величезний потенціал. Це охоплює величезні економічні угоди й геополітичну стабільність після досягнення миру», – додали в Білому домі.

За інформацією пропагандистських медіа, російський диктатор Путін нібито дав наказ своїм військовим щодо заборони ударів по енергетичній інфраструктурі України протягом 30 днів.

Також Путін поінформував Трампа, що 19 березня між російською та українською сторонами відбудеться обмін полоненими за формулою 175 на 175. Зокрема, РФ передасть Києву 23 важкопоранених українських військовослужбовців.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті. Окрім цього, Україна погодилась на пропозицію США щодо встановлення режиму тиші по всій лінії фронту. Як пояснив Володимир Зеленський, у такий спосіб Україна прагнула продемонструвати повну готовність до завершення війни та спростувати російські заяви.