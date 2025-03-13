У Саудівській Аравії українська делегація проінформувала американських колег про свої «червоні лінії»

Україна на зустрічі у Саудівській Аравії 11 березня представила американській делегації «червоні лінії» у переговорах щодо припинення війни з Росією. Про це повідомило у четвер, 13 березня, «Європейська правда» з посиланням на джерело, причетне до переговорів у Джидді.

Зустріч України та США у Саудівській Аравії не передбачала узгодження позиції щодо великої угоди та українська делегація проінформувала американських колег про свої «червоні лінії».

Мова була, зокрема, й про те, що Київ не погодиться відмовитися від членства в НАТО. Серед іншого американську делегацію попередили, що Україна не буде готова прийняти будь-які обмеження чисельності власної армії.

«Для України є «червоні лінії» – зокрема, те, що не може бути ніяких обмежень чисельності армії, і не може бути ніяких заборон щодо участі України у міжнародних організаціях, в тому числі в ЄС і НАТО. Питання НАТО також прозвучало від керівника ОП Андрія Єрмака, що Росія не повинна мати право вето», – розповів співрозмовник журналістів.

Радник керівника Офісу президента Олександр Бевз повідомив «Радіо Свобода», що в ході переговорів делегації не обговорювали питання поступок і визнання захоплених Росією територій.

«У ході переговорів у Саудівській Аравії делегації не обговорювали питання поступок і визнання окупованих Росією територій, а територіальний статус України обговорювався в контексті подій, що відбувалися, починаючи з 2014 року», – зазначив він.

Україна повідомила представникам США, що ніколи не визнає окуповані території російськими, а визнання іншими країнами чи організаціями може стати небезпечним прецедентом.

Бевз також підтвердив «Радіо Свобода», що представники української делегації чітко окреслили «червоні лінії» України, а можливе тимчасове перемир’я в Києві розглядають як перший крок, спрямований до остаточного миру.

Нагадаємо, 11 березня у Саудівській Аравії відбулась зустріч американської та української делегацій. За результатами перемовин США ухвалили рішення щодо відновлення надання військової допомоги Україні та розвідданих після паузи внаслідок суперечки двох президентів в Овальному кабінеті.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що Україна погодилась на пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо встановлення режиму тиші по всій лінії фронту, щоб продемонструвати повну готовність до завершення війни та спростувати російські заяви.