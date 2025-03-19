Володимир Зеленський та Дональд Трамп провели телефонну розмову

У середу, 19 березня відбулась телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом. Лідери країн розмовляли близько години.

За словами Дональда Трампа, розмова між двома президентами пройшла «дуже гарно». Більшість часу Трамп та Зеленський обговорювали попередню розмову президента США з Владіміром Путіним, «щоб узгодити запити та потреби Росії та України».

Володимир Зеленський повідомив, що підтримав ідею припинення ударів по енергетичних та інших об’єктах інфраструктури. Також президент зазначив, що Україна не відмовляється від пропозиції США щодо встановлення режиму тиші вздовж всієї лінії фронту і готова працювати над цим разом з американською командою.

Також президенти обговорили ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів, операцію у Курській області, обмін полоненими тощо.

«Ми говорили про ситуацію в Курській області, торкалися питання звільнення військовополонених, повернення викрадених російськими військами українських дітей. Також ми обговорили стан протиповітряної оборони України та можливості її посилення для захисту життів», – розповів Володимир Зеленський.

Водночас Дональд Трамп пообіцяв українському колезі допомогти знайти додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Крім того, Дональд Трамп та Володимир Зеленський доручили своїм командам вирішити технічні питання, пов’язані з виконанням та розширенням режиму часткового припинення вогню.

«Українська та американська команди готові найближчими днями зустрітися в Саудівській Аравії, щоб продовжити координацію кроків до миру. Ми доручили нашим радникам і представникам якомога швидше виконати цю роботу», – зазначив Володимир Зеленський.

Додамо, що це перший прямий діалог президентів США та України з моменту суперечки в Овальному кабінеті, після якої Зеленський достроково покинув Білий дім, а США припинили постачати Україні військову допомогу.

Нагадаємо, 18 березня Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Владіміром Путіним, яка тривала близько двох годин. Путін не погодився на 30-денне припинення вогню, яке раніше пропонували США. Проте, Путін і Трамп погодили припинення вогню по енергетичних та інфраструктурних об’єктах. Надалі планується початок переговорів щодо тиші у Чорному морі, а згодом – повне припинення вогню.