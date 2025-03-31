Росіяни розповіли, що вони намагалися штурмувати позиції Сил безпеки та оборони

Під час спеціальної операції зі знищення ворожих сил у Курській області воїни ССО взяли в полон двох росіян. Про це бійці Сил спеціальних операцій повідомили у понеділок, 31 березня.

«Поки російська пропаганда поширює черговий фейк про ССО, оператори 6-го полку Сил спеціальних операцій беруть в полон російських військових у Курській області», – йдеться у дописі.

Росіяни розповіли, що вони йшли штурмувати позиції Сил безпеки та оборони, коли опинилися майже перед місцем, де перебувала одна з груп полку ССО «Рейнджер». Під час спеціальних дій оператори обійшли російські війська та вступили з ними в контакт.

В результаті злагодженої роботи українські захисники ліквідували кількох російських військових, які перебували в бліндажі. Та змусили ще двох бійців здатися в полон.

Нагадаємо, 27 березня військові 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України на Торецькому напрямку Донецької області захопили у полон 20 окупантів. Серед військовополонених є командири.