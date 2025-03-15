Полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога

Бійці Десантно-штурмових військ ЗСУ взяли в полон вісьмох російських військових у Курській області. Про це повідомило у суботу, 15 березня, командування ДШВ ЗСУ.

Група з 8 російських військовослужбовців потрапила в полон до десантників та їхніх суміжників на Курському напрямку. Військові наголошують, що полоненим була надана вчасна медична й психологічна допомога.

«У своїх підрозділах на території Росії до них застосовувалось негуманне поводження, тортури та розстріли за не виконання злочинних наказів. З військовополоненими добре поводяться, вони в безпеці й, ймовірно, чекатимуть обміну», – йдеться у дописі.

Президента України Володимир Зеленський на брифінгу 15 березня відзначив, що Росія хоче оточити ЗСУ на Курському напрямку, але на території України, проте командування знає про плани ворога.

Також Зеленський повідомляв, що завдяки українським силам на Курщині була відтягнута значна кількість російських сил з інших напрямків. Війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї, оточення ЗСУ немає.