Бойові дії на Курщині тривають, ЗСУ відійшли на більш вигідні позиції

Повідомлення про начебто «оточення» росіянами українських підрозділів у Курські області не відповідають дійсності, повідомили у п’ятницю, 14 березня, у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ. Раніше про нібито оточення «тисячі українських солдатів» заявив у своїй соцмережі Truth Social президент США Дональд Трамп.

Американський президент заявив, що 13 березня його команда мала «дуже хороші та продуктивні дискусії» з російським президентом Владіміром Путіним. Трамп написав, що «є хороший шанс», що російсько-українська війна може закінчитися, водночас заявивши, що українські солдати нібито перебувають в оточенні росіян.

«Прямо зараз тисячі українських військ повністю оточені росіянами, я наполегливо просив Путіна врятувати їхнє життя. Це могла б бути велика різанина, не бачена з часів Другої світової війни. Хай Господь благословить їх всіх», – написав Трамп.

Ймовірно, Трамп мав на увазі ситуацію на російській Курщині, де тривають інтенсивні бої у передмісті міста Суджа – інформацію про те, що росіяни намагаються штурмувати позиції українських сил, підтвердив 12 березня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Втім, він не повідомляв про можливість оточення українських військ у цьому регіоні.

У пресслужбі Генштабу спростували заяви про начебто оточення українських підрозділів на Курщині. Там повідомили, що подібні повідомлення «не відповідають дійсності та створюються росіянами заради політичних цілей і тиску на Україну та партнерів».

«Підрозділи Сил оборони України здійснили перегрупування, відійшли на більш вигідні рубежі оборони та виконують визначені їм завдання на території Курської області. Наші воїни відбивають наступальні дії противника та завдають йому ефективного вогневого ураження з усіх видів зброї. Від початку поточної доби на Курському напрямку відбувалося 13 бойових зіткнень. Загроза оточення наших підрозділів відсутня», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, кілька днів поспіль росіяни з Курської області безрезультатно намагаються прорвати кордон у Сумській області. За даними Сумської ОВА, через загострення ситуації в регіоні розширили зону обов’язкової евакуації.