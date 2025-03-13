Найближчим часом мають евакуювати 543 мешканців

Рада оборони Сумської області у четвер, 13 березня, прийняла рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

За даними ОВА, на прикордонні підвищилась інтенсивність диверсійних груп росіян та інтенсивність дій авіаційних засобів ураження, зокрема, КАБів та FPV-дронів.

«У зв’язку з загостренням оперативної ситуації на території області, постійним вогневим ураженням з боку Росії та з метою збереження життя цивільного населення області сьогодні на засіданні Ради оборони області за поданням військового керівництва було прийнято рішення щодо проведення обов’язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської територіальних громад Сумського району», – заявив Артюх.

Найближчим часом з цих громад мають евакуювати 543 мешканців, у тому числі й дітей.

Миропільська сільська рада 13 березня закликала мешканців евакуюватися, адже росіяни зруйнували міст між селами громади. Цю інформацію підтвердили джерела «Суспільного» у правоохоронних органах.

Нагадаємо, 12 березня прикордонники повідомили про спроби росіян прорвати кордон на Сумщині.