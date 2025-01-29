З Покровська та Костянтівки на Донеччині евакуювали всіх дітей

З міст Костянтинівка та Покровськ Донецької області евакуювали всіх дітей. Це відбулося на тлі постійних обстрілів, які здійснюють російські військові. Про це у середу, 29 січня, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, росіяни систематично обстрілюють населені пункти Донецької області. Лише за минулу добу окупанти здійснили понад три тис. обстрілів, внаслідок яких одна людина загинула, ще четверо людей отримали поранення. Постраждалі – жителі Покровська та Костянтинівки. Саме тому місцева влада ухвалила рішення евакуювати звідти всіх дітей. Евакуацію проводять підрозділи поліції, ДСНС та підрозділ «Білі янголи».

«На вчорашній день ми всіх дітей з міста Костянтинівка вивезли, тому що ворог кожного дня обстрілює керовними авіабомбами, балістичними ракетами, FPV-дронами. Місто руйнує у повному обсязі, як і місто Покровськ, і всі міста, які наближені до лінії фронту», – розповів Вадим Філашкін.

Начальник Донецької ОВА також розповів, що напередодні у Покровську закрилось останнє відділення «Укрпошти». Замість нього у місті працюватиме мобільне відділення на броньованому авто. Про графік його роботи містян сповіщатимуть додатково.

«Ситуація у Покровську найскладніша. Майже весь центр міста зруйнований, приміщення відділення “Укрпошти” зруйноване, як і інші відділення, що надавали послуги людям», – розповів Вадим Філашкін.

За словами Вадима Філашкіна, наразі у Покровську залишаються 7 тис. людей. Начальник ОВА наголосив, що вони ще мають можливість евакуюватися. Органи влади, поліція, ДСНС та волонтери попри обстріли продовжують евакуацію місцевих. Наразі у Комарській та Криворізькій сільській громадах триває обов’язкова евакуація.

Стежте за ситуацією на фронті у реальному часі