У Сумській області 9 жовтня оголосили примусову евакуацію дітей з їхніми родинами зі 101 населеного пункту. Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У повідомленні відомства йдеться, що через безпекову ситуацію зі 101 населеного пункту Сумської області примусово евакуюють дітей з їхніми родинами. Таке рішення одноголосно підтримали члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану.

Відтак примусово з міст та сіл області вивезуть 497 дітей. Мова йде про 90 населених пунктів Сумського району й 11 населених пунктів Конотопського району.

Обстріл Сумської області

Російські війська регулярно обстрілюють Сумську область, використовуючи різноманітну зброю. Вночі та зранку 9 жовтня росіяни 12 разів атакували населені пункти області. Зокрема, атак зазнали Миколаївська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Річківська громади:

по Миропільській громаді здійснено удар FPV-дрона,

у Білопільській громаді зафіксовано пуски авіабомб,

Річківська громада піддалася атаці КАБом,

у Миколаївській громаді ворог здійснив пуск авіаційної бомби,

по Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії.

Нагадаємо, 12 вересня влада Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району.

Також у серпні на Донеччині розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми у Покровській громаді.