Станом на 12 вересня з Куп’янського району евакуювали 10 родин

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення щодо примусової евакуації 269 дітей із 29 населених пунктів Куп’янського району. Про це 12 вересня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Згідно з рішенням, евакуація відбуватиметься з:

Куп'янської ТГ – 10 населених пунктів, 158 дітей;

Курилівської ТГ – 6 населених пунктів, 41 дитина;

Кіндрашівської ТГ – 13 населених пунктів, 70 дітей.

Станом на 12 вересня з цього району уже евакуювали 10 родин. Синєгубов наголосив, що переміщеним харків’янам нададуть допомогу від міжнародних партнерів, зокрема ООН, а також гуманітарну, психологічну, юридичну підтримку.

У Генштабі ЗСУ зазначали, що минулої доби, 11 вересня, на Куп’янському напрямку відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

Нагадаємо, 28 червня Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з населених пунктів Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

Тоді як у серпні на Донеччині розпочали примусову евакуацію сімей з дітьми у Покровській громаді. 5 вересня стало відомо, що у Покровську скасували посадку на евакуаційні поїзди. Початковою станцією визначили місто Павлоград у Дніпропетровській області.