Влада Бєлгородської області Росії оголосила про часткову евакуацію близько 9 тис. дітей. Про це у вівторок, 19 березня, повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

За його словами, причиною такого рішення є бойові дії на території області та нібито «обстріли з боку Збройних Сил України».

«Велику кількість сіл сьогодні ми відселяємо. Зараз плануємо вивезення близько дев'яти тисяч дітей із Бєлгорода, Бєлгородського району, Шебекинського округу, Грайворонського району», – заявив Гладков, якого цитують російські ЗМІ.

Вже 22 березня 1,2 тис. дітей планують вивезти у Тамбов, Пензу і Калугу, а після цього вони поїдуть у Ставропольський край.

Нагадаємо, російські добровольці, які воюють на стороні України, 12 березня почали військовий рейд у Бєлгородській та Курській областях Росії. Їм вдалося взяти під контроль декілька населених пунктів.

Напередодні виборів президента Росії, які були відбувалися з 15 по 17 березня, російські добровольці анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів Бєлгородської та Курської областей закликали евакуюватися. Пізніше добровольці повторили свій закликав до евакуації.