Російські визвольні сили зайняли населений пункт Горьковскій

Бійці легіону «Свобода Росії» і «Сибірського батальйону», спільно з ічкерійськими добровольцями, зайняли село Горьковскій у Бєлгородській області. Про це 17 жовтня повідомили представники російських добровольців.

Російські добровольці вже зайняли будинок місцевої адміністрації. Підрозділи також оприлюднили відео з цього населеного пункту на Бєлгородщині. На відео бійці підходять до будівлі адміністрації селища і зривають російські прапори.

Крім того, бійці пожартували над кремлівськими пропагандистами, заявивши, що «за наказом кураторів Заходу, на гроші їхніх платників податків, побудували село в Чорнобилі, яке один в один схоже на селище Горьківське, Бєлгородської області» (РФ не визнає успіхів рейдів російських добровольців, називають усі їх відео «фейками, знятими в Україні», – ред.).

Горьковскій розташований за півтора кілометра від кордону з Україною і через нього проходять дві сільські дороги і залізниця.

Село Горьковській у Бєлгородській області

Нагадаємо, 12 березня з’явилася інформація про те, що російські добровольці, які воюють на боці України, розпочали спільну операцію у Бєлгородській та Курській областях. У легіоні «Свобода Росії» заявили, що йдуть, щоб «звільнити росіян від злиднів, бідності та страху».

16 березня Кирило Буданов заявив, що Російський добровольчий корпус і легіон «Свобода Росії», які поновили бойові дії на території РФ, вже є вагомою силою і надалі набуватимуть все більшої політичної суб'єктності. На думку Буданова, кількість охочих виборювати демократичне майбутнє РФ буде зростати і вони об'єднуватимуться з різними опозиційними силами і рухами як всередині Росії, так і за її межами