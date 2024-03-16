Російський добровольчий корпус і легіон «Свобода Росії», які поновили бойові дії на території РФ, вже є вагомою силою і надалі набуватимуть все більшої політичної суб'єктності. Про це 16 березня в ефірі телемарафону заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Наскільки нам відомо, вони не збираються закінчувати найближчим часом і будуть робити все, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сили в них достатньо, щоб, скажемо так, досягти обмежених цілей. Що буде далі – побачимо з часом», – зазначив Буданов, наголосивши, що «ця історія повністю про те, як росіяни вирішують свої внутрішні питання».

Щодо заяви представника легіону «Свобода Росії» про те, що вони готові «обміняти» село Тьоткине Курської області на звільнення тимчасово окупованого Мелітополя, Буданов відповів, що «поставився б до такого з радістю», але обговорювати таке зарано.

Він також наголосив, що РДК і легіон «Свобода Росії» набувають «політичної суб'єктності», їх вже «не можна вважати угруповуваннями». На думку Буданова, кількість охочих виборювати демократичне майбутнє РФ буде зростати і вони об'єднуватимуться з різними опозиційними силами і рухами як всередині Росії, так і за її межами

За словами начальника ГУР, російські добровольці воюють на стороні України з початку повномасштабного вторгнення РФ, були в багатьох гарячих точках, тож мають досвід. Також Буданов пообіцяв спробувати їм допомогти «в міру наших можливостей». Проте, на думку Буданова, на результати так званих виборів в Росії дії добровольців навряд чи вплинуть, адже ці результати сфальсифіковані і відомі наперед.