Російські добровольці заявили про бої у прикордонних пунктах областей Росії

Вранці вівторка, 12 березня, російський добровольчий корпус, який воює на боці України, спільно з легіоном «Свобода Росії» та Сибірським батальйоном зайшли на територію російських Курської та Бєлгородської областей. Про це повідомили у прес-службі легіону «Свобода Росії».

За словами бійців російського добровольчого корпусу, який, імовірно, може підпорядковуватися Головному управлінню розвідки України, військовослужбовці атакували прикордонні селища на Курщині та Бєлгородщині. За даними діяча російської еміграції Іллі Пономарьова, російські військовослужбовці зайшли до областей в рамках спільної операції.

Крім того, Пономарьов повідомив, що нібито прикордонний населений пункт Лозова Рудка на Бєлгородщині вже повністю під контролем РДК. Також триває стрілецький бій у Тьоткіно Курської області. Російські пропагандистські пабліки повідомили про щонайменше двох поранених.

У зверненні нібито з російсько-українського кордону легіон «Свобода Росії» заявив, що його військові працюють над тим, щоб реалізувати повалення диктатури Путіна. Атаку ну прикордонні регіони російські добровольці приурочили до виборів Владіміра Путіна, які відбуваються у Росії 15-17 березня.

«Легіон іде на вибори. Чекайте на нас», – заявили у легіоні.

Згодом «Свобода Росії» та Сибірський батальйон опублікували кадри нібито з моменту перетину українсько-російського кордону. Коментуючи відео, військові заявили, що диктаторський режим можна побороти тільки зі зброєю в руках та закликали росіян долучатися до визвольних рухів.

Пізніше російський добровольчий батальйон повідомив, що знищив ворожий БТР у центрі селища Тьоткіно. Відео зі знищенням російської техніки оприлюднили бійці легіону «Свобода Росії». Місцева влада також повідомила про одного постраждалого у населеному пункті.

Головне управління розвідки України прокоментувало атаку росіян на територію Росії, підтвердивши, що це може бути операцією добровольчих батальйонів. Водночас Україна до цієї операції не дотична, уточнив у коментарі «Суспільному» речник ГУР Андрій Юсов.

«Легіон "Свобода Росії", РДК і Сибірський батальйон на території Росії діють як самостійні підрозділи, оскільки складаються з громадян Росії. Вони, зрештою, знаходяться у себе вдома», – заявив Андрій Юсов.

У коментарі «Радіо Свобода» Андрій Юсов розповів, що російські добровольці користуються трофейною зброєю під час штурмів на російські області.

«На території України точиться повномасштабна війна вже понад 2 роки. Мова йде і про "трофейну" зброю, про "трофейну" "перетрофеєну". Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає», – повідомив речник ГУР.

Причиною атаки РДК на російську територію Юсов називає відсутність легальних способів політичної боротьби в Росії. Спецоперації на території Росії, на думку речника ГУР – це єдиний метод, який Владімір Путін залишив для політично активних росіян.

«Зрозуміло, що і РДК, і Легіон "Свобода Росії", Сиббат – військові підрозділи. Це люди з активною громадянською і політичною позицією, які позбавлені в себе вдома будь-яких методів парламентської боротьби. Більшість представників російської парламентської опозиції або фізично знищена, як Нємцов і Навальний, або перебуває за ґратами, або в еміграції», – повідомив Андрій Юсов.

Офіційної інформації з боку російської влади наразі немає. Водночас місцеві мешканці публікують відео нібито з танком на Бєлгородщині та стрілецькими боями.

Нагадаємо, у червні 2023 року російські добровольці також атакували Бєлгородську область, зокрема – село Шебекіно. Тоді добровольці заявили про другу фазу операції на території Росії, яка тривала з кінця травня 2023 року.