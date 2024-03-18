27 російський військових вдалося взяти в полон

Російські добровольці, які воюють на боці України у складі легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону, відзвітували про знищених російських військовослужбовців на території Росії. Станом на понеділок, 18 березня, російські добровольці повідомили про понад 600 загиблих військових ЗС Росії, а також понад 100 знищених одиниць техніки. Згодом у ГУР підтвердили інформацію про втрати окупантів.

За кілька днів проведення «обмеженої військової операції» на територіях російських Курщини та Бєлгородщини, російські добровольці ліквідували 613 військовослужбовців. Ще 829 росіян поранено внаслідок бойових дій.

27 російських військових взяли в полон на території Курської та Бєлгородської областей. За даними легіону «Свобода Росії», також знищено 113 одиниць техніки, а ще 32 виведено з ладу.

«Також знищено або пошкоджено місця зосередження особового складу, склади боєкомплекту, бліндажі, вежі з антенними комплексами, фортифікаційні споруди, камери відеоспостереження, станція стільникового зв'язку, міст у н.п. Горьківський, і т.п. Але найбільшої шкоди завдав імідж Путіна як фігури, яка нібито може зберігати під контролем ситуацію в країні», – повідомили у прес-службі «Свободи Росії».

В ефірі телемарафону речник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив втрати росіян, які оголосили російські добровольці. Він зазначив, що втрати росіян у прикордонні є дуже серйозними. За його словами, рейд на російські прикордонні території показав слабкість російського режиму та нездатність Путіна врегулювати ситуацію в Росії.

18 березня журналіст Андрій Цаплієнко повідомив із посиланням на інформацію від «контактів в українських спецслужбах», що атака російських добровольців на територію Росії є частиною операції ГРУ та Сил оборони України. До операції українських спецпризначенців також входять атаки на російські НПЗ, а також масштабні кібератаки. Зазначимо, офіційно ні ГУР, ні Сили оборони не підтверджували причетність українських спецслужб до подій останніх тижнів у Росії.

Зокрема, 12 березня речник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна не дотична до операції російських добровольців. Крім того, бійцям РДК не видавали зброї – російські добровольці, за словами Юсова, користуються трофейною зброєю ЗС Росії.

Нагадаємо, зранку 12 березня російський добровольчий корпус, який воює на боці України, спільно з легіоном «Свобода Росії» та Сибірським батальйоном зайшли на територію російських Курської та Бєлгородської областей, заявивши, що йдуть «на вибори». Пізніше «Свобода Росії» заявила, що село Тьоткіно на Курщині повністю перейшло під їхній контроль, а 17 березня російські добровольці зайняли село Горьковскій у Бєлгородській області.

Згодом російські добровольці анонсували обстріл військових об’єктів на Белгородщині та Курщині, а також закликали цивільних росіян евакуюватися.