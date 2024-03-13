Напередодні бійці РДК, легіону «Свобода Росії» та Сибірського батальйону атакували прикордоння Курської та Бєлгородської області

Російські добровольці з легіону «Свобода Росії», «Російського добровольчого корпусу» (РДК) та «Сибірського батальйону» анонсували удари по військових цілях у Бєлгороді та Курську. У заяві, оприлюдненій у середу, 13 березня, місцевих жителів закликають евакуюватися.

«Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей і держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (в основному жінок і дітей) гинуть від обстрілів з Бєлгорода. Обстріли України з території Бєлгорода повинні зупинитися!», – йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим, як стверджують добровольці, вони змушені завдати вогневої поразки по військових позиціях, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ.

«Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно покинути міста. Місцеву владу ми закликаємо зберігати людські життя і почати евакуацію з міст Курщини та Бєлгородщини», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні вночі підрозділи легіону «Свобода Росії», «РДК» та «Сибірського батальйону» зайшли на прикордонну територію Росії. В Telegram-каналах з’явилось відео начебто присутності військових на території РФ та стрілянини. Повідомлялось, що добровольці повністю взяли під контроль населений пункт Тьоткіно Курської області.

Як пояснюють самі добровольці, вони працюють над тим, щоб реалізувати повалення диктатури Владіміра Путіна, який вчергове планує переобратися на новий термін під час так виборів, що відбуватимуться з 15 по 17 березня.