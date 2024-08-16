Жителів Курської області привозять до Криму під виглядом біженців

Мешканців Курської області Росії везуть в оздоровчі заклади в тимчасово окупованому Криму. Про це розповів працівник одного з оздоровчих закладів півострова в коментарі «Суспільне Крим» 15 серпня.

За словами місцевого мешканця, 14 серпня у місті почалися розмови, що жителів Курська будуть привозити в Крим як біженців.

«Нам сказали, що цілком ймовірно, що родини з дітьми будуть відпочивати у нас вже з наступної зміни. Під них виділять ті місця, які були вільні. Зараз це питання вирішується», – розповів він.

Заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков повідомив, що 14 серпня з'явилася інформація, що регіональне відділення Червоного Хреста в м. Керч ініціює переміщення мешканців прикордонної Курської області на територію м. Керч.

«Вони показують, що вони мають спроможності для забезпечення цих людей. Також слід відзначити, що сьогодні з'явилася інформація, що вже 35 людей приїхало і заселилося в пансіонати в м. Євпаторія», – зауважив представник.

Денис Чистіков підкреслив, що такі дії є порушенням з боку Російської Федерації 4 Женевської конвенції, саме щодо переміщення населення з території Росії на територію тимчасово окупованого Криму. Таким чином росіяни продовжують переміщення населення, яке відбувалося з 2014 року. Тоді вони почали масово завозити та ініціювати під різними програмами переміщення людей з території РФ до Криму.

«Крим, слід зазначити, діє як регіональний осередок Червоного хреста, тобто, фактично використання РФ гуманітарної складової в інтересах саме окупаційної влади. І також долучання Червоного хреста до воєнного злочину. Ми звертаємо увагу міжнародного товариства на вказану ситуацію, а також про необхідність припинення подібних дій надалі та вивезення цих громадян з ТОТ Криму», — наголосив він.

Також пропагандистське РІА «Новости Крым» повідомило, що до окупованого Криму прибула група переселенців із Курської області, 34 людини доправили в санаторій.

Чистіков заважив, що за офіційними російськими даними, до окупованого Криму після 2014 року завезли 600 тис. громадян Росії. А за неофіційними даними моніторингу різних організацій та міжнародних структур, показник сягає до одного млн населення, саме переміщених з території РФ до Криму.