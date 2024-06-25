Суд визнав вичерпними докази української сторони у справі щодо Криму

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення в міждержавній справі «Україна проти Росії» щодо систематичного порушення прав громадян з початку російської окупації Криму в лютому 2014 року. Про це повідомила уповноважена у справах Європейського суду з прав людини в Міністерстві юстиції Маргарита Сокоренко 25 червня.

За словами Сокоренко, це рішення є першим, в якому міжнародна судова інстанція визнала Російську Федерацію відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень прав та свобод людини на тимчасово окупованій території АР Крим та міста Севастополь.

«Це рішення унікальне – ряд висновків та порушень за Конвенцією сьогодні ЄСПЛ визнав вперше у своїй практиці: застосування російського законодавства, незаконні суди, примусова зміна громадянства», – зазначила уповноважена.

Європейський суд з прав людини одноголосно визнав вичерпними докази, надані урядом України у цій справі. Зокрема йдеться про порушення прав політичних в’язнів, дискримінацію кримських татар, жорстоке поводження та незаконні затримання, систематичні масові обшуки, відсутність будь-яких розслідувань щодо зниклих громадян, примусову зміну українського громадянства на російське, закриття українських та кримськотатарських класів. Також ЄСПР визнав незаконним закриття неросійських медіа, в тому числі українських та кримськотатарських телестанцій, постійні переслідування та напади на журналістів, релігійних лідерів, активістів, вилучення приватного майна громадян тощо.

Маргарита Сокоренко додала, що рішення ЄСПЛ є важливим етапом на шляху до притягнення агресора до міжнародно-правової відповідальності. Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що ухвалене рішення є «доказом того, що РФ підло бреше про дотримання прав людини в окупованому Криму».

Додамо, у 2014 році Україна подала першу скаргу у справі щодо систематичного порушення прав громадян з початку російської окупації Криму. Другу та третю скаргу українська влада подала у 2015 та 2018 роках відповідно.