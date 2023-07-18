Суд не знайшов жодних підстав щодо порушення прав людини, які вимагали б від ньогопродовження розгляду міждержавної справи

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовив Росії в задоволенні позовних вимог проти України. Це була єдина міждержавна скарга проти Києва, повідомили в Мінʼюсті України у вівторок, 18 липня.

Росія у 2021 році подала проти України заяву за статтею Європейської конвенції з прав людини про міждержавні справи. У своїй заяві Росія скаржилася на «вбивства та переслідування» з 2014 року, обмеження російської мови. Також у цій скарзі Росія спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір». Окрім того, Росія скаржилась на блокування Північнокримського каналу та просила ЄСПЛ зобов’язати Україну відновити подачу води до Криму та припинити «утиски» у використанні російської мови.

Після ретельного дослідження «матеріалів і доказів», поданих Росією, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову в повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.

Зазначимо, що юрисдикція ЄСПЛ поширюється на всі держави-члени Ради Європи, які ратифікували Європейську конвенцію з прав людини. 16 березня 2022 року Росію офіційно виключили з Ради Європи через повномасштабне вторгнення в Україну. У кремлі заявили, що вихід із РЄ означає вихід Росії з усіх її механізмів, зокрема Конвенції. Крім того, у червні 2022-го Держдума РФ дозволила не виконувати рішення ЄСПЛ, які ухвалили після 15 березня.

Суд також не знайшов жодних підстав щодо порушення прав людини, які вимагали б від ЄСПЛ продовження розгляду міждержавної справи. Таким чином, після дослідження представлених матеріалів, а також враховуючи поведінку Росії та відсутність будь-якої співпраці з березня 2022 року, ЄСПЛ відмовив у задоволенні позову у повному обсязі та вилучив його з реєстру справ.