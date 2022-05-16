В Україну приїхали 42 слідчі Міжнародного кримінального суду. Вони збиратимуть в Україні докази воєнних злочинів РФ. Про це в телеефірі розповіла Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, повідомляє «Укрінформ».

«Вони вже приїхали, і вони розпочинають свою роботу на території України», – розповіла Венедіктова.

Окремо вона зазначила, що голова МКС Карім Хан – незалежний прокурор разом із своєю командою.

«Ми їм маємо сприяти, якщо ми хочемо міжнародного правосуддя, але його особиста стратегія – це його особиста стратегія. Як він це буде робити – залежить тільки від нього», - поінформувала генпрокурор.

Вона заявила, що ці слідчі МКС можуть, зокрема, вибудовувати свій ланцюжок доказів від звичайного солдата до певних командирів. За її словами, вони працюють за принципом компліментарності.

«Це означає, що все, що не можемо робити ми, будуть робити вони. Вони не мають і не будуть розслідувати ті злочини, які може і має розслідувати національне правосуддя. Вони будуть йти за великою рибою», – уточнила Венедіктова.

Вона зазначила, що всі уже побачили, що у випадку з Росією міжнародне право не працює. За її словами, міжнародне гуманітарне право не змогло захистити українських громадян.

«Тому наразі я вважаю, що міжнародне правосуддя буде працювати по-іншому. Коли вони (слідчі МКС – ред.) зберуть достатньо доказів причетності до воєнних злочинів, прокурор безпосередньо вже із зібраними матеріалами звертається до палати суддів. І вже там вони мають розглядати, як воно буде рухатися далі», – розповіла Венедіктова.

Нагадаємо, що місяць тому головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу.