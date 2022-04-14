Бучу відвідав головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав Бучу на Київщині, де російські військові скоїли геноцид проти цивільного населення. Група судово-медичних експертів Міжнародного кримінального суду розпочне роботу в місті. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

«Карім А. А. Хан, королівський адвокат, прибув до Києва з командою слідчих та експертів, щоб розпочати своє незалежне розслідування безпосередньо на місцях вчинення воєнних злочинів», – заявила Генпрокурорка Ірина Венедіктова.

Разом вони відвідали місце, де зберігаються розстріляні військовими РФ автомобілі.

Також Венедіктова зазначила, що у день приїзду Хана в Бучі почалася ексгумація тіл вбитих цивільних з другої великої могили на території місцевої церкви. За її словами, у другому великому похованні, як і в попередньому, – більшість із 15 жертв, яких вже встигли оглянути, мають вогнепальні та осколкові поранення.

Фото «Радіо Свобода»

«Тут на кожному кроці жахливі докази звірств армії РФ на території України і ми об’єднуємо зусилля із Офісом прокурора МКС, щоб розслідувати кожен воєнний злочин на нашій землі», – сказала Венедіктова.

За її словами, невдовзі Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднається до роботи спільної слідчої групи, яку створили Україна, Литва та Польща.

«Дуже важливо, що прокурор МКС Хан бачить наслідки і свідчення цих жахливих злочинів РФ на власні очі і щирий у своєму прагненні невтомно працювати заради верховенства права та справедливості для жертв та потерпілих», – зазначила Венедіктова.

За інформацією «Радіо Свобода», прес-служба Міжнародного кримінального суду у Twitter подала заяву Каріма Хана у Бучі: «Україна є місцем злочину. Ми тут, тому що маємо обґрунтовані підстави вважати, що вчинялися злочини, які підпадають під юрисдикцію МКС. Ми повинні прорватися крізь туман війни, щоб дістатися істини».

До слова, 13 квітня Київ також відвідали президенти чотирьох країн – Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Латвія віддала на озброєння України третину свого оборонного бюджету. Президент Егілс Левітс закликав інші країни теж долучитися до допомоги.

Нагадаємо, 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після їх відступу у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки загибелі цивільних жителів. 12 квітня стало відомо про Геноцид у Бучі – росіяни розстріляли сотні цивільних на Київщині. Їхні тіла виявили після відступу російських військ із міста. Багато людей ще вважаються зниклими безвісти. Кремль заперечує будь-які звинувачення у вбивствах цивільних. У Головному управлінні розвідки розповіли, що командування путінських військ, які вторглися в Україну, наказало знищувати будь-які докази злочинів своєї армії на території України.

Зазначимо, що на початку березня в Гаазі стартувало розслідування щодо військових злочинів, скоєних Росією в Україні. Також Сенат США одноголосно визнав Путіна воєнним злочинцем.