Російські війська використовують в Україні мобільні крематорії

Командування путінських військ, які вторглися в Україну, наказало знищувати будь-які докази злочинів своєї армії на території України. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

«Після широкого міжнародного розголосу геноциду українського народу в м.Буча Київської області, російські війська почали використовувати в Україні мобільні крематорії. Зокрема у Маріуполі зафіксовано перебування 13 мобільних крематоріїв для здійснення зачистки вулиць від тіл загиблих цивільних мешканців. Всіх потенційних свідків звірств окупанти намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити», – розповіли у відомстві.

У воєнній розвідці нагадали, що неодноразово фіксували факти використання мобільних крематоріїв у Чернігівській області. Роботу мобільного крематорію противника також зафіксовано у місті Новоайдар Луганської області.

«Також, ЗС Росії використовують мобільні крематорії для знищення тіл російських військовослужбовців, з метою приховування реальної кількості своїх солдатів, які загинули під час російської агресії проти України та відмови у виплатах сім'ям загиблих росіян», – повідомили у розвідці.

У ГУР України вважають, що дії РФ підпадають під визначення «геноцид» відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього та статті 6 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Російське керівництво й надалі намагатиметься приховувати факти військових злочинів в Україні